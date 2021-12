ViaBahia divulga plano para rodovias no feriadão junino

A direção da ViaBahia, que administra trechos das BRs 324 e 116, apresentou o planejamento para feriadão de São João, quando há o maior crescimento de fluxo de veículos no ano. Faz cinco dias que o Ministério dos Transportes exigiu que a concessionária divulgasse um plano de contingenciamento para o período.



O ministro César Borges convocou a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no último dia 12, e fez a exigência, que deveria ser atendida "de forma imediata". O objetivo é minimizar os transtornos provocados por obras na BR-324.



Conforme a assessoria da ViaBahia, a divulgação do plano, no entanto, não teve relação com a exigência do ministro. A expectativa é que, na BR-324, o aumento no fluxo de veículos seja de 46,2%, durante o feriadão. Já na BR-116, a estimativa é de 13,8%.



A previsão total de crescimento do fluxo nas sete praças de pedágio da concessionária é de 30%. Estima-se que 1.160.209 veículos passem pelas praças. "São João é, disparadamente, o período de maior fluxo. Em seguida, Corpus Christi. Os acidentes mais comuns nesta época são as colisões traseiras", afirmou o presidente da concessionária, José Navas.



Durante a operação de Corpus Christi e São João, não haverá obras que interditem as pistas, das 12h de amanhã até as 12h do próximo dia 26. No entanto, na maioria dos dias deverá haver congestionamentos. Os horários de pico se concentram em variados períodos da manhã e da tarde.



Navas disse também que a previsão é que, nesses turnos, o tempo de duração de uma viagem de Salvador a Feira de Santana (109 km), que leva de 1h40 a 2h, chegue a 4h.

Reportagem veiculada em A TARDE, no último dia 9, já havia mostrado queixas de motoristas sobre a duração da viagem em dias normais, nos horários de pico, que cresceu de 1h para 3h, e os principais gargalos.



A orientação, segundo Navas, é programar a viagem do feriadão para horários de menor movimento, como no dia 18, a partir das 22h. "É um conselho perigoso porque não é todo mundo que consegue viajar nesses horários. Mas hoje você pode viajar com segurança durante a madrugada", afirmou.



Para a diretora da ANTT, Natália Marcassa, que acompanhou a apresentação da operação do feriadão, o plano exposto pela concessionária atende ao que espera a agência. Ela disse ainda que uma equipe fiscalizará os trechos das rodovias.



"O plano operacional é obrigação das concessionárias. O que a gente quer é minimizar os congestionamentos nos horários de pico. Qualquer dúvida ou reclamação, podem ligar para a ouvidoria da ANTT, pelo 166", destacou Marcassa.



Obras



Na rodovia BR-324, a concessionária vai liberar, temporariamente, as duas faixas de tráfego nas extensões das cinco pontes em obras, localizadas na BR-324, nos km 553 (próximo à praça de pedágio 2, em Amélia Rodrigues), 559 e 560 (Terra Nova); 572 e 576 (São Sebastião do Passé). Nesses locais, os veículos deverão trafegar com velocidade reduzida.



Após o feriado, as obras serão reiniciadas, com a interdição de uma das faixas de rolamento das pontes. Essas intervenções foram alvos de críticas feitas pelo deputado estadual Zé Neto (PT), que ingressou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF).



Ainda na operação, a haverá o incremento de 256 funcionários, além da utilização de "papa-filas" - pessoas treinadas que ficam na área das praças de pedágio antecipando o processo de cobrança nas cabines. A ação contará, ainda, com sistema de monitoramento 24h.

