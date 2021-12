Via Paralela-Barradão facilitará o acesso ao estádio

O acesso ao estádio do Barradão será facilitado para moradores e transeuntes que circulam pelos bairros de Trobogy, Canabrava e Nova Brasília com a construção de uma via que vai ligar a Avenida Paralela (próximo ao Trobogy) à Rua Artêmio Castro Valente (próximo ao Barradão). Orçado em R$ 18 milhões, o projeto prevê a construção de 4,6 quilômetros de avenida com pistas duplas nos dois sentidos e canteiro central. A via fará a ligação direta entre a Paralela e o bairro de Canabrava, onde estão a sede e o estádio do rubro-negro.

Atualmente, o acesso e a saída do Barradão são dificultados pelos congestionamentos do trânsito em dias de jogos. A via Paralela-Barradão passará pelos bairros de Trobogy, Canabrava e Nova Brasília, beneficiando cerca de 200 mil pessoas, de acordo com estimativa da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano(Sedur).

A Ordem de Serviço para a construção da via será assinada pelo governador Jaques Wagner em evento que acontecerá na Governadoria, no CAB, na manhã da próxima terça-feira, 17, e terá a presença de dirigentes do Esporte Clube Vitória.

adblock ativo