Via Parafuso será interditada a partir da meia noite

A Via Parafuso estará interditada a partir da 0h desta quarta-feira, 25, até as 4h, para o transporte de uma carga especial da BASF. A concessionária Bahia Norte indica que os motoristas que trafegam pela via em direção a Camaçari, na Região Metropolitana de Salavdor (RMS), usem a Estrada da Cascalheira, via BA-099 e Estrada do Coco.

