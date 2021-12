Via na Cidade Baixa será interditada por um mês

A Rua Nilo Peçanha, que liga o bairros do Largo do Tanque à Calçada, será interditada por pelo menos 30 dias a partir do próximo dia 23 de março. As superintendências de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e a de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) realizarão obras de drenagem e recapeamento asfáltico nos pontos mais críticos da via.

Os órgãos dizem que também farão reconstrução, desobstrução e limpeza do canal que fica sob a pista e constantemente provoca alagamentos em dias de chuva. Durante o período de interdição, os condutores podem utilizar a rua Régis Pacheco e o Viaduto dos Motoristas, mas somente os moradores identificados terão acesso ao trecho interditado.

De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos comerciais também precisarão ser fechados e os agentes da Sucop entrarão em contato com os comerciantes nos próximos dias.

O superintendente do órgão, Antônio Batista Neves, comentou que o objetivo da obra é solucionar os constantes problemas na Avenida Nilo Peçanha e que a obra toda vai durar oito meses. Neves afirmou que será colocado um asfalto novo no trecho considerado mais crítico, enquanto será feita a limpeza do canal.

