Via Expressa será inaugurada nesta sexta-feira

A Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, que ligará a BR-324 ao Porto de Salvador, será inaugurada nesta sexta-feira, 1º, às 10h, informou a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom).

A Via, com seis rotas alternativas e que deve reduzir em 3,2 quilômetros o trajeto, passa por Água de Meninos, Ladeira do Canto da Cruz, Estrada da Rainha, Largo Dois Leões, Avenida Heitor Dias, Rótula do Abacaxi, Ladeira do Cabula e Acesso Norte.

Segundo informou o governo, são dez faixas de tráfego - seis para tráfego urbano e quatro exclusivas para veículos de carga -, três túneis, 14 elevados, duas passarelas, além de ciclovia, pista de rolamento e passeios.

A obra, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), custou R$ 480 milhões. A via será inaugurada pelo governador Jaques Wagner e pela presidente Dilma Rousseff.

