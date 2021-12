Via expressa é inaugurada por Dilma e Wagner em Salvador

A Via Expressa Baía de Todos-os-Santos foi inaugurada nesta sexta-feira, 1º, em solenidade com a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador Jaques Wagner. A via, que tem 4.297 metros, liga o Porto de Salvador à BR-324, reduzindo em 3,2 km esse trajeto.

Com a nova via, o trânsito de veículos de transporte de carga nas avenidas Bonocô e San Martin deve se desafogado.

Durante a cerimônia de inauguração na Estrada da Rainha, a presidente disse que o objetivo da obra é garantir qualidade de vida às pessoas.

Mais cedo, em entrevista a duas rádios da capital, falou que a questão de mobilidade é importante, já que melhorar o "transporte urbano é igual a dar tempo de vida às pessoas, é devolver o tempo que a cidade grande toma da população" no trânsito.

De acordo com Dilma, o governo federal investiu R$ 8 bilhões em mobilidade urbana em Salvador.

Já o governador destacou as dimensões da via expressa: "Fizemos algo muito mais a altura do século XXI e da cidade de Salvador". A obra é considerada a maior dos últimos 30 anos e já teve dois trechos inaugurados, sendo que o último em 2012.

O trânsito nas faixas 3 e 4 da via expressa, que compreende a região da Estrada da Rainha e de Água de Meninos, será liberado nesta tarde.

Para utilizar a via, os motoristas que saem da BR-324, em direção ao Comércio, devem acessar a via expressa no km-626 da rodovia.

Depois de percorrer os 4,3 km metros no trecho entre a avenida Heitor Dias, Baixa de Quintas e Estrada da Rainha, o condutor deve seguir pelo túnel da direita e sair na avenida Jequitaia.

Para ir para a BR-324, saindo do Porto de Salvador, basta fazer o percurso inverso.

