Motoristas ganham, nesta sexta-feira, 1º, mais uma alternativa de tráfego para a Cidade Baixa, com a inauguração da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos .

A cerimônia de inauguração estava prevista para as 10h, mas deve iniciar agora às 11h. O evento ocorrerá na Estrada da Rainha (trecho que antecede túnel) e terá a presença da presidente Dilma Rousseff.

O trânsito nas faixas 3 e 4, que compreendem a região da Estrada da Rainha e de Água de Meninos será liberado à tarde.

Com a liberação, os condutores de automóveis que transitam da BR-324 com destino ao bairro do Comércio devem acessar a via expressa no km-626 da rodovia, nas proximidades do shopping Bela Vista (Cabula). Em seguida, percorrer os 4.300 metros que incluem a avenida Heitor Dias, Baixa de Quintas e a Estrada da Rainha, onde seguirão pelo túnel da direita e sairão na avenida Jequitaia.

Para se dirigir à BR-324, tendo como ponto de partida o Porto de Salvador, basta fazer o sentido contrário: acessar a avenida Jequitaia, em seguida o largo Água de Meninos e o túnel à direita, e depois percorrer os mesmos 4.300 metros em direção à BR-324.

As quatro faixas exclusivas para caminhões têm início na avenida Heitor Dias, proximidades do supermercado Extra, na rótula do Abacaxi, e termina no pátio do Porto de Salvador. Os veículos de carga também trafegarão em um túnel exclusivo.

Já os ciclistas contarão com uma ciclovia de 3,2 km de extensão, na avenida Heitor Dias.

Vídeo mostra aos motoristas as alternativas da via

Priscila Machado Via expressa é entregue após 4 anos de obras

Os motoristas podem contar com placas de trânsito para se orientar. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o transporte coletivo passará por reordenamento, mas os remanejamentos ainda são estudados. A ligação entre bairros como Comércio, Baixa de Quintas, Pau Miúdo, Liberdade, Brotas e Cabula também ficou mais curta com a conclusão da obra.

Benefícios

O percurso que os caminhoneiros fazem para alcançar o Porto de Salvador será reduzido em 3,2 km. Aristóteles Neris Sales, que transporta mercadorias há 18 anos, não vê a hora de poder trafegar pela via.

Segundo ele, diariamente o transporte do Comércio à Brasilgás lhe consome duas horas e meia no dia. "A expectativa é que eu leve metade do tempo, ou até menos", diz.

A expectativa do secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro, é que a relocação dos veículos de carga para a via expressa tenha como reflexo a melhor fluidez do trânsito nas avenidas Bonocô e San Martin.

"Pretendemos com isso otimizar o tempo das pessoas e melhorar a qualidade de vida da população", afirma.

Além dos 23,2 km de pista de rolamento construídos, foram construídos três túneis, 14 elevados, 3,2 km de ciclovia e 35,5 mil m² de passeio.

Os pedestres contam com duas passarelas, já disponíveis, na Estrada da Rainha (próximo ao beco do Cirilo) e na avenida Heitor Dias (altura da rua Jorge Novis).

De acordo com Sérgio Silva, diretor da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), nove contenções de encosta foram feitas, a maior delas na avenida Gláuber Rocha, região do cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

No entorno da via, a Conder urbanizou 10 mil m² de área gramada, ativou a iluminação de toda a via, cobriu e também melhorou as condições gerais da drenagem de 20% do canal da avenida Heitor Dias.

