Via Bahia cria desvio na BR-324 na região da cratera

O tráfego foi modificado na BR-324 nesta sexta-feira, 7, por conta do afundamento na pista de acesso a Porto Seco Pirajá e de uma faixa da rodovia no sentido Feira de Santana. Para desafogar o trânsito na região, a concessionária Via Bahia, que administra a estrada, desviou o fluxo de veículos em direção ao interior para a pista no sentido contrário. Com isso, estão liberadas duas faixas no sentido Feira de Santana e duas para quem segue para Salvador. A via de acesso a Porto Seco Pirajá continua interditada.

Por conta do afundamento da pista, o trânsito está lento entre os quilômetros 617, nas imediações do supermercado Makro, e 620, na altura da Brasilgás, no sentido Feira de Santana. Na direção oposta, os motoristas enfrentam retenção no km 622, próximo ao Posto da Jaqueira do Carneiro.

Diante da situação, a Via Bahia recomenda que os condutores evitem a região afetada na BR-324. Para isso, a alternativa é seguir pela Avenida Paralela até o viaduto da Avenida Dorival Caymmi, em seguida acessem a estrada CIA Aeroporto até chegar no km 608 da BR-324. Outra opção é seguir pela Avenida Suburbana até Paripe e de lá chegar na BR-324 pela Estrada do Derba.

