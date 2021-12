Via às margens da Avenida 29 de março é liberada após bloqueio

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou na manhã desta terça-feira, 13, que o acesso à Estrada Velha do Aeroporto pela Avenida 29 de Março está liberado aos motoristas.

O local havia sido bloqueado pelo órgão no último dia 5 para a realização de obras no trecho. Durante o período, os condutores foram orientados a utilizar a Via Regional ou o acesso por Cajazeiras 5.

Acidentes

De acordo com o órgão de trânsito, das 19h da última sexta-feira, 9 até às 8h39 desta terça-feira, 13, foram registrados 20 acidentes com nove vítimas não fatais.

