Verão: Detran lança campanha de conscientização no trânsito

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes e mortes nas vias terrestres da Bahia durante o verão, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai lançar, neste domingo, 6, a campanha "De boa no trânsito". O foco da atuação do órgão será nos mais de mil quilômetros de faixa litorânea da Bahia, onde o movimento aumenta durante a estação mais quente do ano.

Os detalhes da campanha foram apresentados na manhã desta sexta-feira, 4, na sede do Detran, na avenida ACM, pelo diretor-geral do órgão, Maurício Bacelar. A festa de lançamento da campanha será realizada em Arembepe (distrito de Camaçari), no domingo, às 10h. A escolha pelo distrito, explica ele, se dá pelo fato de Arembepe estar no "centro do Litoral Norte do estado".

Durante o dia, serão realizados passeios ciclísticos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari para marcar o início da campanha. "Durante o verão, turistas e baianos procuram mais o litoral, por isso vamos atuar prioritariamente na faixa litorânea do estado. É nesse período que o tráfego nesta área aumenta e, consequentemente, aumentam os acidentes de trânsito", pontou Bacelar.

Quadriciclos

Serão realizadas diversas ações de educação, conscientização e fiscalização do Detran durante a campanha. A iniciativa terá como objetivo cinco slogans: se beber não dirija; leve a consciência na garupa (para motociclistas); quadriciclo não é brinquedo; respeite o ciclista; e trânsito seguro. O uso do quadriciclo nas areias das praias será um dos focos da atuação do órgão.

"Vamos intensificar essa fiscalização. O litoral da Bahia tem uma das maiores concentrações de ninhos de tartarugas. Os quadriciclos destroem esses ninhos e usar (estes veículos) na areia da praia é crime ambiental. Mesmo com os riscos, as pessoas insistem em transformar quadriciclo em brinquedo, entregando a crianças e andando nas areias das praias", criticou o diretor-geral.

Álcool no trânsito

A conscientização de ciclistas e motociclistas para o uso dos equipamentos de segurança também são ações previstas para o período. Uma das preocupações do Detran é o uso de álcool ao volante. Pesquisas apontam que 70% dos acidentes de trânsito têm alguma relação com o consumo de bebida alcoólica.

"Criamos grupos de conscientização que vão a bares, praias, levando o bafômetro, informando sobre a relação de consumo de bebida com trânsito", informou Bacelar.

Réveillon e Carnaval

O órgão irá atuar, ainda, nos carnavais de Salvador, Porto Seguro e Barreias, além de eventos tradicionais no estado, como a festa de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, o réveillon de Guarajuba e o Moto Fest, em Rio Real.

"Vamos levar nossas ações de educação para todos estes eventos. O processo de educação é composto por quatro elementos: informação, conscientização, fiscalização e punição. Vamos trabalhar com estes pilares", frisou Bacelar.



