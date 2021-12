Velocidade permitida no Rio Vermelho é de até 40 km/h

A velocidade máxima permitida para motoristas que circulam nas vias requalificadas do Rio Vermelho é de 40 km/h, a partir desta sexta-feira, 29. Com a reforma, esses locais são compartilhados por veículos e pedestres.

O monitoramento da região será feito por radares instalados em ambos os sentidos dos trechos: entre a curva da Paciência e o Largo da Mariquita, no sentido Amaralina, e entre o Largo da Mariquita e a curva da Paciência, no sentido Barra.



No sentido Amaralina, a modificação da velocidade irá abarcar a Rua da Paciência, a Rua Guedes Cabral, pequeno trecho da Rua Borges dos Réis, passando pela Praça Colombo até o Largo da Mariquita. Permanece como antes, com velocidade permitida de até 50km/h, a Rua Odilon Santos. Já no sentido oposto, a mudança de limite de velocidade, de até 40km/h, será desde o Largo da Mariquita, passando pela Praça Colombo e Rua João Gomes, até a Rua da Paciência.

A rua Viêira Lopes, que liga a Rua Conselheiro Pedro Luiz à Rua João Gomes, continuará interditada após a entrega da requalificação.

