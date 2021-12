Veja como vai ficar corredor que liga Patamares ao Subúrbio

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou nesta quinta-feira, 22, vídeo que mostra como vai ficar a ligação entre Patamares e Subúrbio, nomeada de Corredor de Tráfego I. A intervenção viária totaliza 13 km.

Com a conclusão das obras, que estão em andamento desde o ano passado, a avenida Pinto de Aguiar será ligada à avenida Gal Costa, que será ampliada, através de túneis e de uma passagem subterrânea. A ligação segue até o Lobato e deste bairro até Pirajá. O corredor de tráfego irá contar com nove viadutos, quatro túneis duplos, pista dupla com três faixas de tráfego em cada sentido, canteiro central, passeios laterais e ciclovia.

A obra é executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e faz parte do Programa Mobilidade Salvador. O programa dispõe de investimento total no valor de R$ 8,5 bilhões, para melhorias no trânsito da capital baiana.



Assista:

