O governador Rui Costa assina a ordem de serviço para construção da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas nesta quarta-feira, 14. Com a conclusão da obra, não será mais necessário passar por dentro de Lauro de Freitas para ter acesso à Linha Verde.

Segundo informações do Governo estadual, a duração da obra está estimada em 18 meses e será executada pela Concessionária Bahia Norte, com investimento de R$ 220 milhões. A via irá fazer a ligação entre a Rodovia CIA-Aeroporto (BA-526) e a Estrada do Coco (BA-099), o que deve reduzir o tráfego na região central do município.

A Via Metropolitana terá 11,2 km e será composta de duas faixas por sentido de tráfego. Um sistema de operação e monitoramento das vias também deve ser instalado.

A cerimônia de assinatura acontece às 9h no Clube da Caixa Econômica, situado no KM 9 da Estrada do Coco.

Veja como vai ficar a ligação Camaçari-Lauro de Freitas

