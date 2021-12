Veja como ficará sistema de transporte e trânsito na Copa

O esquema especial de trânsito e transporte a ser adotado por Salvador, durante a Copa do Mundo, em junho, foi divulgado no site voltado ao Mundial da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

No endereço, os usuários podem conferir como chegar à Arena Forte Nova, no Dique do Tororó, onde serão realizados os jogos da Copa, o que muda no trânsito e como os moradores da região do estádio poderão ter acesso à localidade.

A seção "como chegar" apresenta horários, linhas de ônibus especiais, pontos de encontro, estacionamentos, pontos de táxi, além das rotas comuns e especiais.

Na aba "o que muda", estão disponíveis as alterações do tráfego nos dias dos jogos, como barreiras, desvios e o itinerário das linhas de ônibus que têm rota no entorno da Arena.

Quem vai utilizar o recurso de ônibus fretado tem uma seção específica. Nela está disponível o link para cadastramento do acesso aos estacionamentos reservados para este tipo de veículo. Há também uma aba com dicas sobre melhores opções para chegar ao estádio.

Morador

Quem precisa ter acesso às vias bloqueadas deverá abrir uma solicitação, na aba "morador". Lá, é possível fazer um cadastramento para aquisição do adesivo de credencial. Feito isso, o solicitante poderá acompanhar, na própria página, o andamento da liberação de sua credencial. Além disso, a seção traz ainda informações das vias alternativas de circulação que margeiam a Fonte Nova.

Mapa mostra mudanças na região da Arena Fonte Nova (Imagem: Divulgação | Transalvador)

