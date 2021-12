Veja as opções de trajeto entre o aeroporto e a Fonte Nova

Os torcedores que precisam se deslocar do aeroporto de Salvador até a Arena Fonte Nova para assistir aos jogos da Copa do Mundo ganharam vias alternativas para fazer o trajeto, de carro ou táxi, em menos tempo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), o Programa Mobilidade Salvador possibilitou maior fluidez ao tráfego de veículos. Partindo do aeroporto, o motorista pode seguir pelo Complexo Viário 2 de Julho, via marginal da avenida Luís Viana (Paralela) até a Luís Eduardo Magalhães.

Em seguida, acessar a Via Expressa utilizando a Alça LEM/BR, percorrendo a avenida Heitor Dias e as ruas Cônego Pereira, dos Bandeirantes, Barros Falcão e Pitangueiras para chegar à Ladeira dos Galés e seguir a pé até a Fonte Nova.

Torcedores ganharam vias alternativas para Arena Fonte Nova (Foto: Alberto Coutinho | GovBa)

Outra alternativa é ir de carro até a Alça LEM/BR e, a partir da Estação Acesso Norte, seguir de metrô até a Estação Campo da Pólvora, percorrendo a pé o trecho até a arena.

Nos dias de jogos, o sistema opera em esquema especial para atender os torcedores com ingresso. Para utilizar o serviço, basta retirar a pulseira de acesso apresentando o bilhete no estande da concessionária CCR Bahia, instalado no piso L2 do Shopping Bela Vista, e se dirigir à passarela que liga o centro de compras à Estação Acesso Norte.

Confira as rotas de acesso para a Arena Fonte Nova:

