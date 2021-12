Veja as mudanças no trânsito de Salvador neste domingo

O desfile em comemoração à Independência do Brasil, neste domingo, 7, vai provocar alterações no trânsito no Centro da cidade. À 0h, passa a ser proibido o estacionamento de veículos nas ruas já citadas e, também, nas ladeiras da Praça, da Montanha e da Conceição da Praia. O mesmo ocorrerá nas ruas Carlos Gomes, da Forca, Forte de São Pedro e Banco dos Ingleses.

Entretanto, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) permite o estacionamento dos ônibus que servem ao evento na rua Carlos Gomes (contrafluxo), ladeiras da Montanha (contrafluxo), da Praça e da Conceição; e ruas Conceição da Praia e Chile.

A partir das 4h, o trânsito estará fechado em diversas vias, como a Av. Euclides da Cunha, largo da Graça, Av. Sete de Setembro, praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, a via que margeia a praça da Sé e o largo do Terreiro de Jesus.

Moradores terão acesso às vias interditadas apresentando contas de telefone, água e energia elétrica. Demais veículos só terão acesso mediante credencial (trânsito livre), fornecida pelo órgão.

A partir das 8h, 23 linhas de ônibus que circulam próximo à área de realização do desfile (Campo Grande) vão operar com frota máxima.

adblock ativo