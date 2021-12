Veja as alterações no tráfego neste feriadão

Em decorrência de diversos eventos que serão realizados em Salvador durante este feriadão, que duram até a próxima segunda-feira, 1º, Dia do Trabalhador, o tráfego será alterado em alguns pontos da cidade.

Confira abaixo as mudanças.

Itapagipe

Para a realização da XL Corrida Tiradentes - Prova Oficial de 10 KM, a partir das 7h deste domingo, 30, o tráfego será progressivamente interditado em uma faixa da Rua Polidório Bitencourt (largada em frente à Vila Policial Militar do Bonfim), Av. Dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Av. Caminho de Areia, Largo do Papagaio, Av. Porto dos Mastros, Av. Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira, Marina da Penha, Igreja da Penha, Av. Beira Mar, Ladeira Porto do Bonfim, Baixa do Bonfim, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem, retornando à Rua Polidório Bitencourt (chegada à Vila Policial Militar do Bonfim).

Para a Prova de Participação 5 KM, no mesmo horário, a interdição progressiva será implantada em uma faixa da Rua Polidório Bitencourt (largada em frente à Vila Policial Militar do Bonfim), Av. Dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Av. Caminho de Areia, Av. Beira Mar e retorno à Rua Polidório Bitencourt (chegada na Vila Militar do Bonfim).

Stella Maris

Ainda no domingo, a partir das 9h40, para a passagem da Carreata Festa da Padroeira, a interdição progressiva será implantada em uma faixa da Rua Missionário Otto Nelson (saída na Igreja Nossa Senhora de Fátima), Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Professor Antônio Augusto Machado, retornando pela Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Missionário Otto Nelson, seguindo pela Rua Capitão Melo, Alameda Praia de Guaratuba, Alameda Praia de Guarapari, Alameda Dilson Jatahy Fonseca, Rua Capitão Melo, Rua Gilberto Freire, chegando à Rua Missionário Otto Nelson.

Pernambués

A interdição progressiva do tráfego será implantada na próxima segunda-feira, 1º, a partir das 6h, na faixa à direita da Rua Thomaz Gonzaga e da Praça Arthur Lago, retornando para a Rua Thomaz Gonzaga, para a realização da Procissão do Padroeiro São José Operário.

Pituba / Corsário

Durante a realização do Esportivo Caminhada, na segunda-feira, das 6h às 11h30, o tráfego será interditado em todas as faixas da Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao antigo Restaurante Bambara e o retorno próximo ao MultiShopping. As opções de tráfego para veículos provenientes da Pituba será seguir pela Rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), Avenida Tancredo Neves, Avenida Luis Viana (Paralela), Avenida Pinto de Aguiar e Avenida Octávio Mangabeira.

São Caetano

Ainda na segunda-feira, a realização do II Arrastão Gospel causará, a partir das 16h, interdição progressiva do tráfego em uma faixa da Estrada de Campinas (trecho compreendido entre o Largo da Geral e o Supermercado Todo Dia).

