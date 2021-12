Veículos quebrados deixam trânsito lento na Juracy Magalhães

Motoristas que passam pela avenida Juracy Magalhães encontram o trânsito congestionado na manhã desta sexta-feira, 1º. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), três veículos quebrados dificultam o trafego no local.

O trânsito também está lento na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), trecho do Itaigara, sentido orla, entre o Parque da Cidade e o Posto BR. Outros lugares com congestionamento são: avenida Dorival Caymmi (Itapuã), sentido Pituba, entre a rotatória da Igreja Universal e a Sereia; e avenida Tancredo Neves, sentido aeroporto, entre o Shopping da Bahia e o Mergulho da Ligação Iguatemi Paralela (LIP).

Interdição e acidente

Obras interditam a rua São José de Baixo, no Barbalho. A opção é seguir pela rua São José de Cima, também no Barbalho. Até as 8h30 desta sexta foi registrado

um acidente. Na Paralela, uma viatura da Polícia Civil capotou e deixou uma pessoa fica ferida, próximo à Faculdade Área 1 e à Unifacs.

Praia do Porto da Barra, Barra Avenida





Avenida ACM, Itaigara







Avenida Heitor Dias, Vila Laura





Rua Carlos Gomes, Centro







Largo da Graça, Graça







Avenida Adhemar de Barros, Ondina







Avenida Fernandes da Cunha, Uruguai







Rua Silveira Martins, Cabula

adblock ativo