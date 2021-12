Veículos quebrados causam lentidão na Paralela

Um carro de passeio quebrado, no viaduto de acesso ao Centro Administrativo da Bahia, e um caminhão, também danificado, próximo ao supermercado Extra (sentido aeroporto) deixam o trânsito complicado na Avenida Paralela na tarde desta sexta-feira, 19.

De acordo com informações da Superintedência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os veículos ainda se encontram na via e uma equipe do órgão foi deslocada para reordenar o trânsito no local.

O trânsito também segue intenso na BR-324, nos dois sentidos, e na Octávio Mangabeira (orla) em razão da pista molhada. Porém os motoristas não encontram dificuldade para trafegar. O mesmo acontece nas outras avenidas de grande movimentação de Salvador.

Na região do entorno do Iguatemi, o trânsito flui normalmente, assim como nas avenidas Bonocô, San Martin e na Cidade Baixa. Até às 15h desta sexta, o órgão havia registrado cinco acidentes com duas vítimas em Salvador.

