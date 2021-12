Veículos estacionados causam lentidão em Pituaçu

Cerca de 20 ônibus que estão estacionados na via, próximo ao estádio de Pituaçu, estão deixando o trânsito lento na tarde desta sexta-feira, 12.

Os ônibus estão no local por conta de um evento religioso que homenageia o aniversário de 70 anos da Rádio Excelsior. Na ocasião, o arcebispo da capital baiana e primaz do Brasil, Dom Murilo Kriger, vai realizar uma missa.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os veículos estão estacionados ao longo da Av. Pinto de Aguiar, e deixam o trânsito lento no sentido Paralela e São Rafael. Nesta sexta forma registrados dois acidentes com dois feridos na capital baiana.

