Veículo pega fogo na avenida Paralela

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 4, por volta das 7h40, na avenida Paralela, próximo ao Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o Corpo Bombeiros foi acionado e já conseguiu debelar as chamas. Policiais militares também também estiveram no local. Não há informações de feridos.

Por conta do incidente, o trânsito ficou lento na via sentido Centro da cidade, mas já foi normalizado após a retirada do veículo.

ATENÇÃO! ⚠️🚨 Carro pegando fogo na Avenida Paralela, sentido centro, imediações da Unijorge. Corpo de Bombeiros acionado. #Trânsito lento no local. — Transalvador (@Transalvador1) 4 de junho de 2018

Incêndio no veículo ocorreu nas proximidades da Unijorge (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

