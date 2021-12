Uma Kombi pegou fogo na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta terça-feira, 22, por volta das 11h30. Ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o veículo começou a pegar fogo próximo ao Corpo de Bombeiros, que fica na mesma avenida.

De acordo com o órgão, o carro ainda está parado na via, mas não atrapalha o trânsito na região, que está tranquilo. Até o momento não sabe a causa do acidente.

Da Redação Veículo pega fogo na avenida ACM; ninguém ficou ferido

adblock ativo