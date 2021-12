Veículo pega fogo e congestiona trânsito na Magalhães Neto

Um incêndio atingiu um veículo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na manhã desta sexta-feira, 2, no final da avenida Professor Magalhães Neto, sentido avenida Tancredo Neves, próximo ao TK Tower..

Uma viatura da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), foi enviada ao local. Segundo informações iniciais, o fogo começou no painel até se alastrar por todo o veículo, que ficou 90% destruído. O motorista conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos.

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas. Não havia nenhum material dos Correios dentro do veículo.

Bombeiros conseguiram controlar as chamas (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

