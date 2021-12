Veículo em chamas congestiona o Imbuí

Um veículo em chamas na entrada do bairro do Imbuí, sentido Boca do Rio, complica o trânsito na localidade no final da manhã desta sexta-feira, 8. O incidente ocorreu por volta das 11h15, nas proximidades do Shopping Gaivota. De acordo com o vendedor Raimundo Leitte, que presenciou o fato, o incêndio foi causado pelo super-aquecimento do motor do veículo.

A sargento da PM de prenome Suzana, que acompanhou o caso, disse que uma mulher de 70 anos dirigia o carro, modelo Fiesta, quando as chamas começaram a tomar conta do automóvel. A motorista foi socorrida por taxistas que atuavam na região e não sofreu ferimentos. Entretanto, o carro ficou completamente destruído.

Para evitar novos acidentes, a polícia interditou a via onde o veículo pegou fogo. Até o final desta manhã, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador não havia sido informada sobre o incêndio.

