Veículo derruba poste na avenida Manoel Dias

Um veículo bateu em um poste e derrubou o equipamento na madrugada desta segunda-feira, 10, na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o motorista de um Crossfox perdeu o controle do carro e bateu no poste. Ele ficou ferido.

Por conta do acidente, a região nas imediações do Ibama está sem energia nesta manhã. Técnicos da Coelba estão no local consertando o equipamento.

adblock ativo