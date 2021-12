Veículo colide em poste na avenida Aliomar Baleeiro

Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste, por volta das 4h45 desta sexta-feira, 19, na avenida Aliomar Baleeiro, no bairro Nova Brasília. O impacto derrubou o poste do lado do banco do passageiro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os fios da rede elétrica se soltaram e caíram na pista, o que impossibilita a passagem de pedestres e veículos no local. Os motoristas devem evitar a via e retornar para avenida Paralela.

Uma equipe da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) trabalha na remoção dos fios.

