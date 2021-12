Veículo capota no Stiep; ninguém ficou ferido

Um veículo capotou na manhã desta quinta-feira, 31, nas imediações do Centro de Convenções, no Stiep. O motorista do carro saiu ileso da ocorrência.

Na Ligação Iguatemi Paralela (LIP), por sua vez, um motociclista ficou ferido em um acidente com carro. Ele foi socorrido no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As informações são da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

