Veículo capota na Avenida Paralela

Um carro capotou na Avenida Luís Viana (Paralela), sentido Centro, na manhã desta quinta-feira, 9. Não há informações de como o motorista do Classic, de placa NZM-7008, perdeu o controle do automóvel, mas chove nesta manhã e a pista está molhada.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), uma pessoa ficou ferida e é atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. O acidente aconteceu nas proximidades do shopping Paralela e o trânsito segue congestionado na região, por conta do fluxo do horário e dos motoristas que diminuem a velocidade para ver o acidente.

Uma viatura da Transalvador tenta regularizar o tráfego na região.

adblock ativo