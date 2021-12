Veículo capota em perseguição e trânsito trava na Paralela

Um capotamento na altura da Concessionária Grande Bahia, na avenida Paralela, deixa o trânsito complicado no sentido rodoviária na tarde desta quinta-feira, 8. O acidente aconteceu por volta das 15h05, quando uma viatura da Polícia Militar perseguia o veículo.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o condutor do veículo tinha acabado de assaltar o proprietário do automóvel, modelo Gol, quando provocou o acidente em alta velocidade.

No grupo fechado no Facebook Trânsito Salvador, motoristas que presenciaram o capotamento comentaram o fato. Uma delas, Carolina Vilaça, afirmou que viaturas da Polícia Militar estavam perseguindo o carro, que tinha duas pessoas.

"Foi perseguição!! A policia tava perseguindo os marginais. Um fugiu e o outro tava caído perto do carro (sic)", disse.

Bruno César Nogueira, outro motorista que presenciou o acidente, também comentou o fato. "Eu tava passando de carro e vi o carro todo esbagaçado (sic), no meio da pista, mais umas três ou quatro viaturas da PM e uma da Transalvador. Provavelmente foi perseguição", completou.

Uma equipe do órgão de trânsito foi conduzida para o local para remover o veículo. A Polícia Militar também presta socorro à vítima. Ainda não há detalhes do estado de saúde do assaltante, nem para onde será levado.

adblock ativo