Veículo cai no Dique do Tororó

Na manhã deste sábado, 8, o motorista de um carro modelo Citröen, placa JRZ0835, perdeu o controle da direção e caiu no Dique do Tororó. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o veículo atingiu um pedestre que sofreu leves escoriações e foi liberado ainda no local.

O carro foi retirado do local por volta das 9h30, com auxílio de um guincho.

Devido ao ocorrido, o trânsito ficou lento, mas já está normalizado.

