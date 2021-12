Vazamento em tubulação de água deixa trânsito lento no Cabula

Um vazamento de água deixa o trânsito congestionado na manhã deste sábado, 14, no bairro do Cabula, em Salvador. O problema ocorre na rua Silveira Martins e afeta os dois sentidos da via.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a tubulação danificada fica localizada nas proximidades da entrada do Resgate. Uma equipe do órgão municipal está no local ordenando o tráfego.

A reportagem do Portal A TARDE tenta contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) para verificar prazo para conserto da tubulação.

