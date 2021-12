Vazamento de óleo deixa o trânsito lento na região do Dique

Um vazamento de óleo deixou o trânsito lento na região do Dique do Tororó, em Salvador, no fim da tarde desta segunda-feira, 26.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), um caminhão derramou o combustível na via, sentido Bonocô, após o Viaduto Rômulo Almeida. A lentidão já reflete na avenida Centenário.

A Transalvador informou que agentes da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) foram ao local para realizar a limpeza da pista.

