Vazamento de água interdita Avenida São Rafael

Um vazamento de água interditou na manhã desta terça-feira, 19, uma das faixas da Avenida Paralela, sentido centro, na subida do viaduto que dá acesso à Avenida São Rafael, em frente à unidade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador).

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que a Avenida São Rafael foi interditada durante a manhã para o conserto no vazamento. O serviço foi concluído por volta das 13h e o trânsito segue com fluidez na região.

Trânsito - Os motoristas que trafegam na Avenida Paralela, sentido Centro, ainda enfrentam um congestionamento por conta do acidente ocorrido na manhã desta terça, que deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas.

