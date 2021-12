Vazamento de água causa retenção na avenida Juracy Magalhães

Um trecho da avenida Juracy Magalhães, sentido Itaigara, ficou alagado devido a um vazamento de água na manhã desta quinta-feira, 15. O caso aconteceu por volta das 8h e os motoristas que passaram pelo trecho entre o Hospital Aliança e o Centro Médico Salvador encontram retenção no trânsito.

Havia também um buraco na via, que possivelmente foi causado pelo rompimento da tubulação. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou por meio de nota que o vazamento foi em uma rede distribuidora.

De acordo com a Embasa, técnicos trabalham no local e a previsão para o término do serviço é até o final da tarde desta quinta. Apesar do problema ter sido em uma rede distribuidora, o fornecimento de água da região não foi afetado, conforme o órgão.

