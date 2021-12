Vazamento de água causa lentidão na avenida San Martin

Um vazamento de água alagou um trecho da avenida San Martin na manhã desta quinta-feira, 14, nas imediações do posto de gasolina Cruz. Técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) estão no local.

Conforme o órgão, a rede distribuidora que atende a região foi fechada para realizar a manutenção. Por conta disso, alguns bairros poderão ficar sem água. Contudo, a empresa não soube informar quais seriam as áreas afetadas.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a pista ainda está cheia de água e o tráfego na localidade segue lento, no sentido largo do Retiro.

De acordo com o órgão municipal, a circulação dos veículos não foi afetada no sentido oposto (largo do Tanque).

Vazamento de água deixa trânsito lento na Avenida San Martin, sentido Retiro, imediações do Posto Cruz. Embasa já acionada. — Transalvador (@Transalvador1) 14 de dezembro de 2017

adblock ativo