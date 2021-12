Vazamento de água afeta trânsito na avenida Paralela

Uma tubulação rompida está provocando o vazamento de água na avenida Paralela, sentido rodoviária, próximo ao condomínio Trobogy na manhã desta terça-feira, 6.

A água causa poça na via marginal à Paralela e dificulta o tráfego no local, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Uma poça de água também afeta o trânsito na avenida Barros Reis. Agentes do órgão de trânsito não souberam informar o que provoca a situação e técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foram acionados.

Semáforos

Quem circular na avenida Oceânica e na Contorno devem redobrar a atenção, já que sinaleiras dessas regiões apresentam defeito nesta manhã. Técnicos foram acionados para resolver a situação.

