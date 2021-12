Vasco da Gama: via exclusiva para ônibus começa a funcionar

O corredor exclusivo para ônibus, com cerca de 1,3 quilômetros de extensão, começou a funcionar na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, nesta quinta-feira, 28. As obras foram inauguradas pelo prefeito ACM Neto na noite de quarta-feira, 27. A via exclusiva foi construída sobre o canal que passava pela avenida.

Foram feitas intervenções de macro e microdrenagem na avenida no sentido de resolver o problema de drenagem. A intenção é evitar acúmulo de dejetos que provocam a proliferação de mosquito, eliminando a chance de alagamento em dias de chuva.

No canal, foi feito um colchão de areia, onde foram assentadas galerias triplas de 3 metros de largura por 2,5 metros de altura, sobre as quais foi implantado o revestimento asfáltico. As captações de drenagem existentes ao longo da avenida passaram a ser canalizadas para essas galerias, evitando possíveis alagamentos.

Em relação ao estacionamento de veículos ao longo da via, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, afirmou que estão sendo construídas alternativas junto à comunidade, para que seja garantida a fluidez do trânsito sem prejudicar os moradores e comerciantes da região.

As obras, iniciadas na gestão passada, foram viabilizadas com recursos do Ministério da Integração Nacional e custou, ao todo, R$ 56 milhões.

Quem trafega pela região nesta quinta deve ficar atento pois o retorno entre a avenida Ogunjá e a Vasco da Gama, para quem vai no sentido Rio Vermelho, está fechado, segundo a Transalvador.

Veja o infográfico da via exclusiva para ônibus na Av. Vasco da GAMA

A intervenção foi feita no percurso de 1,3 km. Corredor para os ônibus fica entre o Viaduto do Ogunjá ao entroncamento com a Avenida Anita Garibaldi

