Vasco da Gama terá faixa interditada a partir de domingo

O corredor exclusivo para ônibus da av. Vasco da Gama será interditado a partir deste domingo, 5, pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) visando a realização de atividades de lazer no local.

Segundo a prefeitura, a interdição será feita sempre das 8h às 15h, todos os domingos. Dessa forma, os ônibus que trafegam no local nesse período terão que fazer o antigo percurso, passando pelas vias às margens do corredor exclusivo.

A Secretaria Municipal de Educação já realiza atividades desse tipo na Barra e no Dique do Tororó, junto com os shoppings Barra e Piedade, que participam da iniciativa por meio da Diretoria Geral de Esportes. O órgão busca parcerias com outras instituições privadas para fomentar atividades de lazer também na região da Vasco da Gama.

Outros bairros - Neste sábado, 4, o projeto Ruas de Lazer acontece no bairro do Arraial do Retiro e no domingo, 5, as atividades recreativas ocorrem na Rua Professor João André, em Luiz Anselmo. Os eventos serão realizados das 8h às 12h.

