Van capota e dois ficam feridos na Paralela

Uma van de transporte capotou na Avenida Paralela na manhã desta terça-feira, 3, em frente à Estação Mussurunga. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), dois homens ficaram feridas e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com testemunhas, um Corsa de placa JQD-3721 colidiu no fundo da van (NTS-2108), que perdeu o controle e capotou. Duas pessoas que estavam no carro de passeio saíram ilesas. Segundo a Transalvador, a van faz transporte de passageiros para o Litoral Norte.

O veículo já foi retirado do local e o trânsito liberado pela Transalvador.

