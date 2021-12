Uso de adesivos provoca reclamações dos motoristas

Surpresa e reclamações marcaram o primeiro dia de utilização de adesivos para autuar infrações de trânsito pela Transalvador. A modalidade foi criada para reduzir os gastos com os talonários e informar ao motorista, de forma educativa, que a infração foi vista e punida por um agente de trânsito.

O agente de trânsito Ricardo Fadigas, 54, foi o responsável pelas autuações na região do Comércio e confessa que teve um dia cheio. "Só hoje eu multei 15 motoristas. A infração mais comum foi o estacionamento em local proibido. Por ser um local com muitos estabelecimentos comerciais, os motoristas abusam da fila dupla", disse.

Foi justamente estacionar em fila dupla que rendeu uma multa ao condutor flagrado nesta quarta-feira, 22, por A TARDE. "Sempre estacionei aqui para pegar uma pessoa e nunca fui multado. Faltou divulgação sobre essa novidade adotada pela Transalvador", afirmou o motorista, que não quis de identificar. "Estava dentro do carro, o guarda podia me avisar antes de multar", opinou.

Divulgação

Em nota, a Transalvador informou que é natural que as pessoas ainda não tenham conhecimento da medida que foi adotada nesta quarta e está em fase de implantação. Mas destacou que o órgão faz uma "ampla divulgação" nos meios de comunicação.

A operação é simples: ao avistar o motorista infrator, o agente de trânsito registra a placa do carro num programa instalado no aparelho celular que fornece dados sobre o veículo. A partir daí, ele preenche ficha com dados sobre onde ocorreu a infração. Depois, o agente cola o adesivo no vidro do condutor, que tomará conhecimento de que foi autuado ao retornar ao veículo.

adblock ativo