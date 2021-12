Uma pessoa morre em acidente de trânsito em Jaguaribe

Um acidente envolvendo um veículo Palio fez uma vítima fatal e deixou pelo menos cinco pessoas feridas, neste domingo, 14. O acidente aconteceu por volta 17h, próximo ao supermercado Hiperideal, na avenida Otávio Mangabeira, em Jaguaribe.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista perdeu o controle sobre o veículo, subindo no passeio e atropelando as pessoas até bater no muro.

Os cinco feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), informou a Superintendênica de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O órgão não soube informar a gravidade dos ferimentos. A vítima fatal não teve a identidade confirmada e o corpo ainda se encontra no local.

O corpo de bombeiros também está no local. O trânsito é lento na região do acidente.

adblock ativo