Uma pessoa fica ferida em acidente na Paralela

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na Avenida Paralela nesta terça-feira, 23, próximo ao Parque de Exposição, no sentido aeroporto. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a ocorrência envolveu um engavetamento com seis veículos seguido de um capotamento. Há informações que o acidente foi provocado por um motorista que perseguiu por outro automóvel após ser fechado.

O trânsito ficou lento na região. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Nesta manhã, outras três pessoas ficaram feridas em dois acidentes no Cabula e em São Cristóvão. As duas ocorrências envolveram micro-ônibus.

adblock ativo