Uma pessoa fica ferida após ser atropelada na avenida Juracy Magalhães

Uma pessoa ficou ferida após ser atropelada por um carro por volta das 6h desta terça-feira, 19, na avenida Juracy Magalhães Jr, no bairro do Rio Vermelho. Não há registro de lentidão no trânsito por causa do acidente.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima, que não teve o nome revelado, foi atravessar a via, em frente ao Mercado do Rio Vermelho, quando foi atropelada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já está no local para fazer o socorro e encaminhar para uma unidade médica. Uma equipe da Transalvador acompanha o caso.

