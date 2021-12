Uma pessoa fica ferida após carro cair em área de vegetação

Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta quarta-feira, 1º, após perder o controle do carro e sair da pista, caindo em uma área de vegetação próxima à ladeira do Cabula, em Salvador.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a vítima, que seria o carona, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dela não foi revelado, assim como o estado de saúde. O motorista não teve ferimentos.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o trânsito no local está lento por conta da curiosidade dos motoristas que reduzem a velocidade para ver o veículo.

Os agentes de trânsito estão na região para liberar a remoção do carro por um guincho, que já está onde aconteceu o acidente.

