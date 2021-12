Uma pessoa fica feriada em acidente no viaduto do Imbuí

Um motociclista ficou ferido na manhã desta terça-feira, 24, após a moto em que estava se chocar com um carro no viaduto do Imbuí.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a vítima já está sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

