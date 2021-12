Tubulação rompe e causa engarrafamento no Rio Vermelho

Uma tubulação rompeu na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, na manhã desta quarta-feira, 21. Além do acúmulo de água, o asfalto cedeu na região, deixando o trânsito lento na via.

O trecho nas imediações do Bompreço está alagado. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) já foi acionada, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Até as 7h10, nenhum técnico da companhia havia chegado no local.

Atenção! Vazamento de água deixa #trânsito lento na Rua Oswaldo Cruz (Rio Vermelho), imediações do Bompreço. Embasa já acionada. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/GFhcAEvlun — Transalvador (@Transalvador1) 21 de março de 2018

