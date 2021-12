Tubulação rompe e alaga rua no Caminho das Árvores

Uma tubulação rompeu no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, no início da manhã desta sexta-feira, 27 alagando a rua Milton Cayres de Brito.

A situação dificultou a passagem de pedestres e afetou o trânsito no local. Esta via é muito usada por pedestres e veículos, que saem do Caminho das Árvores para acessar a avenida Tancredo Neves.

Equipes de manutenção da Embasa foram acionadas para realizar o reparo na tubulação e o vazamento foi controlado por volta das 8h30.

Às 10h30, o serviço de reparo já havia sido concluído. Um técnico responsável pela obra explicou à reportagem do Portal A ATARDE que o problema na tubulação foi causado pela força da pressão da água. "O serviço de reparo da tubulação já foi concluído. Falta apenas terminar a restauração do asfalto [obra já em andamento por uma equipe terceirizada", disse sem querer se identificar.

Para o serviço, o fornecimento de água foi interrompido na região, mas o técnico da Embasa afirmou que já solicitada a normalização do abastecimento.

Vazamento alagou a rua Professor Milton Cayres de Brito (Fotos: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

adblock ativo