Troca de postes causa retenções na Vasco da Gama

O trânsito segue tranquilo nas principais vias da capital baiana na manhã desta segunda-feira, 15. De acordo com informações da Transalvador, apenas na avenida Vasco da Gama o tráfego de veículos segue com retenções no sentido Dique do Tororó, por conta da troca de postes realizada pela Coelba. Não foram registrados acidentes na manhã desta segunda.

