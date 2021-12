Trio fica preso em viaduto e causa lentidão no trânsito da avenida Centenário

Um trio elétrico ficou preso no viaduto Reis Católicos, quando passava pela avenida Centenário, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 17.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os carros estão impedidos de passar pela via de acesso ao Vale do Canela, o que causa lentidão no trânsito.

Uma equipe do órgão está no local para organizar o tráfego de veículos e remover o trio.

