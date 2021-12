Trio elétrico bate em poste no bairro de Politeama

Um trio elétrico colidiu com um poste no fim da tarde desta terça-feira, 7, na frente do centro comercial Orixás Center, no bairro de Politeama, em Salvador. O acidente derrubou uma parte da fiação da rede local.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que o fornecimento de energia elétrica não foi afetado. Já a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmou que o fluxo de veículos segue intenso na região, porém não soube precisar se o acidente já reflete no trânsito. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

